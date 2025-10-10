Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Кончаловский сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

Режиссер Кончаловский отметил сходство актера Юры Борисова с Марлоном Брандо
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Прославленный российский режиссер Андрей Кончаловский поделился своим мнением об актере Юре Борисове. Его цитирует «Российская газета».

Кончаловский подчеркнул, что Борисов — интроверт, неуверенный в себе большой артист и «чрезвычайно глубокий характер».

«Вдумчивый и пытливый, как ребенок. Он, конечно, грандиозная фигура в мировом кинематографе», — поделился режиссер.

Марлон Брандо
Марлон Брандо

По словам кинематографиста, в отличие от Лоуренса Оливье или Андрея Миронова, которые могли исполнить любую роль, Борисову необходимо «верить» в материал, чтобы сыграть его. Кончаловский отметил, что в этом состоит сходство российского номинанта на премию «Оскар» с культовым американским актером Марлоном Брандо.

«Он, как Марлон Брандо: должен внутренне ощутить энергию, чтобы потом в ней существовать. Иначе все получится ужасно, фальшиво», — добавил режиссер. Он отметил, что Борисов не берется за роль, если не верит в нее.

Ранее Борисов рассказал о случае на съемках киноромана Кончаловского «Хроники русской революции», когда чуть не разбил антикварный реквизит. Актер едва не уронил «графинчики и бокалы» на полтора миллиона рублей.