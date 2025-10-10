Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Пес Инди из фильма «Глазами пса» «борется за права» актеров-животных на «Оскаре»

Пес Инди привлекает внимание к актерам-животным и их заслугам перед кинематографом
Кадр из фильма «Глазами пса»
Кадр из фильма «Глазами пса»

Звезда хоррора «Глазами пса» (в оригинале — «Хороший мальчик») — пес Инди — «подписал» письмо к Академии кинематографических искусств и наук c призывом признать заслуги животных-актеров, включив их в актерскую категорию «Оскар». Об этом сообщает Variety.

В якобы подписанном Инди обращении пес напоминает о легендарных предшественниках: от полуволка-полухаски Джеда в «Белом Клыке» до косатки из «Освободите Вилли». Инди «задается вопросом»: сколько еще выдающихся выступлений четвероногих артистов должны остаться незамеченными? Тем самым он подчеркивает несправедливость ситуации.

«Несмотря на мою высокооцененную критиками роль в недавнем фильме “Глазами пса”, меня признали неподходящим для номинации в категории “Лучший актер”. По-видимому, я недостаточно хороший мальчик для вас», — трогательно обращается к экспертам пес-актер.

Хоррор «Глазами пса» выходит в российский прокат 16 октября. По сюжету пес с хозяином переезжают в старый загородный дом, где сталкиваются с потусторонними силами. При этом только собака видит призраков и получает мистические предупреждения.