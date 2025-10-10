Ричмонд
«Первое слово сказал на русском»: Милош Бикович о полуторагодовалом сыне

Актер признался, что наследник знает два языка
Милош Бикович на премии ИРИ, фото: пресс-служба
Милош Бикович на премии ИРИ, фото: пресс-служба

Милош Бикович в начале 2024 года впервые стал отцом. У актера родился сын, которого он пока скрывает от публики. Однако в недавнем интервью Вадиму Вернику в рамках проекта «Актерская студия» звезда «Холопа» раскрыл некоторые подробности о наследнике.

Бикович признался, что ребенок изначально начал говорить на русском языке, а позже стал осваивать и сербский. Актер отметил, что специально повторяет сыну некоторые слова на двух языках.

Милош Бикович с сыном на Кипре, фото: соцсети
Милош Бикович с сыном на Кипре, фото: соцсети

«Мой сын заговорил на русском. Первая фраза у него была “папа”, не “тата”. Потом мы его увезли в Сербию на несколько месяцев. Он с няней очень часто общается и благодаря ей начал говорить “папа”, “машина”. А в Сербии, конечно, забыл, начал на сербском. Сейчас вернулся в Россию — и опять на русском. Сразу два языка развиваются в его голове, поэтому я специально какие-то вещи для него повторяю — на сербском и на русском. У него двойная система мышления», — отметил артист.

Напомним, Милош Бикович счастлив в отношениях с моделью Иваной Малич. Актер говорил, что они живут на три страны — в России, Сербии и Черногории.

Ранее жена Милоша Биковича показала подросшего сына на Кипре.