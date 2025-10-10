В Музее Победы состоялось открытие Дней казахстанского кино в РФ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие Дней казахстанского кино в России состоялась в Музее Победы в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Показ фильмов начался в кинотеатре «Поклонка», где с вступительным словом выступил председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Курманбек Жумагали. По его словам, подобное мероприятие проходит не впервые в российской столице.
«В этот раз мы привезли шесть разного жанра проектов», — сказал Жумагали. Он подчеркнул, что зрителям будут представлены исторические, военные, патриотические картины, снятые в Казахстане.
«И самое главное, есть отдельный акцентирующий момент, в последние годы у нас не только полнометражные фильмы [снимаются], и анимационные мультфильмы усердно, активно, качественно производятся», — добавил он.
Как отметил директор департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, кино — это универсальный вид искусства.
«Очень символично, что это мероприятие проходит в Музее Победы, потому что в этом году мы празднуем большой юбилей — 80-летие Победы. Это была наша общая Победа с Казахстаном. И осенью 1941 года наши большие киностудии как “Мосфильм”, “Ленфильм” и другие были в эвакуации в Алма-Ате. И за это тоже огромное спасибо Казахстану», — подчеркнул он. Давиденко выразил надежду на продолжение сотрудничества в кино с казахстанской стороной: «Нам есть, что рассказать друг другу».
Среди зрителей оказались и студенты Московского государственного лингвистического университета, изучающие казахский язык и культуру. «Подробные мероприятия помогают студентам, изучающим казахский язык приобщиться к культуре и особенностям менталитета. Особую важность имеет то, что если звучит казахский язык в кино, мы можем слышать именно живой язык», — поделилась своим мнением с ТАСС преподаватель казахского языка в МГЛУ Арина Бобкова.
Дни казахтанского кино проходят в Музее Победы в Москве с 10 по 12 октября. В программу входит показ таких кинолент, как «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова, исторический военный фильм «Лето 1941 года» Бекболата Шекерова, мюзикл «Стоп, ночь» Фархата Шарипова, спортивную драму «90+1» Тимура Дулатова, музыкальный байопик «Дос-Мукасан» Айдына Сахаманова, полнометражный анимационный фильм в жанре экшн и фэнтези «Алтын Адам» («Золотой человек») Турдыбека Майдана и Тлека Толеугазы.