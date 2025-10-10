В Музее Победы состоялось открытие Дней казахстанского кино в РФ

«Очень символично, что это мероприятие проходит в Музее Победы, потому что в этом году мы празднуем большой юбилей — 80-летие Победы. Это была наша общая Победа с Казахстаном. И осенью 1941 года наши большие киностудии как “Мосфильм”, “Ленфильм” и другие были в эвакуации в Алма-Ате. И за это тоже огромное спасибо Казахстану», — подчеркнул он. Давиденко выразил надежду на продолжение сотрудничества в кино с казахстанской стороной: «Нам есть, что рассказать друг другу».