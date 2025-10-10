Ричмонд
Екатерина Волкова призналась, что зять запретил ей общаться с дочерью и внуками

Актриса призналась, что подумывает подать в суд, чтобы добиться права общаться с внуками

Екатерина Волкова раскрыла подробности своей семейной жизни. 51-летняя актриса призналась, что у нее непростые отношения со старшей дочерью Валерией и ее мужем.

Звезда сериала «Скорая помощь» отметила, что зять не разрешает ей видеться с внуками. Волкова подумывает о том, чтобы обратиться в суд за решением этой проблемы.

«Сложная ситуация с детьми, с внуками… Пока не дают с ними нянчиться — ставят свои условия. Например, нельзя выкладывать фотографии вместе с внуком в соцсети. Может, в суд буду подавать на устранение препятствий в общении с внуками», — цитирует артистку «СтарХит».

Она отметила, что в последний раз видела внуков летом, а с дочерью общение периодически прерывается. Волкова призналась, что очень переживает из-за этой ситуации и даже работает с психологом, чтобы справиться со своими эмоциями.

Екатерина Волкова с дочерью Валерией
Екатерина Волкова с дочерью Валерией

«Я в ужасном состоянии от того, что не вижу ни дочери, ни моего любимого внука, который тоже хочет ко мне. Мне кажется, это дикая несправедливость. Все мы когда-то попадаем под влияние мужчин. Мне психолог сказал так: оставьте ее в покое. Я так и сделала. Хотя очень скучаю. У меня с внуком сильная связь — я была рядом, когда он родился», — заявила звезда.

Актриса добавила, что не понимает, почему зять так плохо относится к ней. Однако она верит, что им когда-то удастся наладить отношения.

Напомним, Екатерина Волкова родила дочь Валерию в первом браке. У дочери актрисы трое детей: сыновья Тимофей и Платон, а также дочь Василиса.

От третьего мужа, писателя Эдуарда Лимонова, у Волковой есть 18-летний сын Богдан и 17-летняя дочь Александра.