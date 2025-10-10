Экс-возлюбленная Канье Уэста пришла на бал в платье из сотни 3D-бумажек

На прошлой неделе знаменитость появилась на фестивале бренда Revolve в Термале, штат Калифорния. Актриса выбрала для закрытого мероприятия бежевый кожаный корсет с поясом с подвязками, коричневое болеро, стринги, капроновые колготки и высокие сапоги на каблуках. Модель отказалась от штанов или юбки. Бывшая девушка Канье Уэста позировала перед фотографами с уложенными назад волосами и макияжем с темными тенями и нюдовой помадой.