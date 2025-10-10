Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-возлюбленная Канье Уэста пришла на бал в платье из сотни 3D-бумажек

Актриса Джулия Фокс пришла на бал в бумажном платье

Экс-возлюбленная рэпера Канье Уэста, актриса Джулия Фокс, пришла на бал в бумажном платье. Об этом сообщает Harper.

Джулия Фокс
Джулия ФоксИсточник: Legion-Media

Платье было сшито из множества вручную сшитых белых сфер, контуры каждой из которых были вырезаны лазером. Джулия Фокс дополнила платье желтыми туфлями и заколкой-цветами в пучке.

На прошлой неделе знаменитость появилась на фестивале бренда Revolve в Термале, штат Калифорния. Актриса выбрала для закрытого мероприятия бежевый кожаный корсет с поясом с подвязками, коричневое болеро, стринги, капроновые колготки и высокие сапоги на каблуках. Модель отказалась от штанов или юбки. Бывшая девушка Канье Уэста позировала перед фотографами с уложенными назад волосами и макияжем с темными тенями и нюдовой помадой.

Джулия Фокс — актриса, модель и блогерша, которая прославилась своими откровенными нарядами. В 2022 году она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Их роман продлился всего полтора месяца.