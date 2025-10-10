Ричмонд
Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла новости об экстренной госпитализации актрисы

Дочь артистки пояснила, что госпитализация носит плановый характер
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина

Сведения о внезапном ухудшении здоровья 87‑летней Лидии Федосеевой‑Шукшиной не соответствуют действительности, заявила ее дочь Ольга в разговоре с 360.ru. По ее словам, госпитализация носит плановый характер — это часть углубленного обследования, назначенного после ежегодной диспансеризации.

Дочь артистки пояснила, что ее мать сама охотно прошла дополнительные проверки. Речь не идет о скорой помощи или экстренном вмешательстве. Состояние Лидии Николаевны стабильно, насколько это возможно для ее возраста, отметила собеседница телеканала.

«Ничего из того, что написали, нет. Проходит плановый чекап. Направление на тщательное обследование дали после ежегодной диспансеризации. Мама с удовольствием на это пошла. У нее отдельная платная палата», — отметила Ольга.

Ранее сообщалось, что 87-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована. По данным СМИ, в больницу она попала в состоянии средней тяжести, а врачи выделяли у нее повышенное давление и выраженную одышку.