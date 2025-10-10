Звезда «Квартета И» показал редкое фото сына в честь его пятилетия

Мальчик родился через два года после развода артиста с матерью Марка. Барац состоял в отношениях с психологом Анной Моисеевой 13 лет. По словам актера, за это время у них было все, «что только может быть между мужчиной и женщиной». Шоумен признавался, что у них все начиналось «как-то эдак» и также завершилось. Экс-супруги сохранили теплые отношения и вместе воспитывают ребенка.