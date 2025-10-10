Звезда «Квартета И» показал редкое фото сына в честь его пятилетия

Звезда «Квартета И» Леонид Барац показал подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) своего подросшего сына. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актер поделился редкими фото с Марком в день его пятилетия.
«Сынок...Даже уже не так. Сын, с днем рождения! Скоро увидимся. Я тебя люблю! Скоро ты сможешь сам это прочесть. Анна, поздравляю», — написал шоумен в личном блоге.
Мальчик родился через два года после развода артиста с матерью Марка. Барац состоял в отношениях с психологом Анной Моисеевой 13 лет. По словам актера, за это время у них было все, «что только может быть между мужчиной и женщиной». Шоумен признавался, что у них все начиналось «как-то эдак» и также завершилось. Экс-супруги сохранили теплые отношения и вместе воспитывают ребенка.
У артиста также есть две дочери — Елизавета и Ева — от артистки Анны Касаткиной. Супруги развелись в 2015 году. Звезда «Квартета И» не скрывает, что брак распался по его вине — он влюбился в другую женщину. Но актеры смогли сохранить нормальные отношения и продолжили воспитывать детей, а также вместе работать.
