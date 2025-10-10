Ричмонд
«Красный шелк» собрал почти $2 млн в китайском прокате

В начале сентября фильм стартовал в широком прокате и всего за три недели вошел в КНР в пятерку лидеров по кассовым сборам

Почти $2 млн в китайском прокате к 9 октября собрал детективный экшен «Красный шелк».

Совместный российско-китайский фильм вызвал явный интерес у китайских зрителей. В начале сентября он стартовал в широком прокате и всего за три недели вошел в КНР в пятерку лидеров по кассовым сборам. В итоге прокат продлили еще на месяц.

И пока все обсуждают этот успех, в Национальной Медиа Группе (НМГ) сообщили, что уже начались съемки продолжения. Оно получит название «Черный шелк», в ноябре его собираются снимать в том числе и в Китае.

Российско-китайский исторический блокбастер «Красный шелк» 6 сентября вышел в широкий прокат в Китае. Тогда же китайские зрители поделились своими впечатлениями после просмотра картины. Показ фильма продлится до 10 октября.

Фильм создан при участии «НМГ Кинопрокат» — компании, которая входит в холдинг «Национальная Медиа Группа». Дистрибьютором картины в Китае является крупнейшая кинокорпорация China Film Group.