Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Александра Збруева отреагировала на новость о его срочной госпитализации

Жена актера Александра Збруева заявила, что он проходит плановое обследование
Александр Збруев
Александр ЗбруевИсточник: Legion-Media.ru

Супруга народного артиста РСФСР Александра Збруева Людмила опровергла новости о серьезных проблемах со здоровьем у артиста. Ее слова передает портал «Абзац».

Реагируя на слухи о том, что 87-летний Збруев попал в больницу с онкологическим заболеванием, она сообщила, что все это не соответствует действительности.

«У Александра Викторовича, слава богу, все в порядке. Это профилактика, проходит плановое медицинское обследование. Просто сдаст анализы — и все», — сообщила она.

Известно, что в 2024 году артист был доставлен в больницу с поражением головного мозга после перенесенного инсульта.

Ранее стало известно, что причиной срочного перевода народного артиста РСФСР Александра Збруева из центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского стало подозрение на онкологическое заболевание.