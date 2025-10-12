Между ними химия: как симпатичный ромком «Сводишь с ума» заставляет поверить в любовь

Тонкой, но непреодолимой границей между мирами оказывается старое зеркало в ванной: Ваня и Алиса — единственные, кто видит в нем не себя, а друг друга. Герои быстро свыкаются с вынужденным соседством и даже получают от него удовольствие: проводя у зеркала дни напролет, они становятся друг для друга друзьями, психотерапевтами и, наконец, самыми близкими людьми на свете, которые при этом не могут даже взяться за руки.