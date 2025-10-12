Между ними химия: как симпатичный ромком «Сводишь с ума» заставляет поверить в любовь

О чем фильм «Сводишь с ума»
Тихая домашняя smm-менеджер Алиса ведет соцсети звездного психолога Константина: перед публикацией со вздохом вырезает себя из совместных романтичных видео с боссом и терпеливо ждет, когда он «экологично» разведется с женой. Ваня — любвеобильный бармен и безудержный тусовщик, не способный сохранить отношения дольше, чем на пару ночей. Эти двое вряд ли встретились бы, если бы не сняли в центре Петербурга одну и ту же квартиру — в параллельных реальностях.
Тонкой, но непреодолимой границей между мирами оказывается старое зеркало в ванной: Ваня и Алиса — единственные, кто видит в нем не себя, а друг друга. Герои быстро свыкаются с вынужденным соседством и даже получают от него удовольствие: проводя у зеркала дни напролет, они становятся друг для друга друзьями, психотерапевтами и, наконец, самыми близкими людьми на свете, которые при этом не могут даже взяться за руки.
Зачем смотреть
«Сводишь с ума» — дебютный полный метр режиссера и сценариста Дарьи Лебедевой. Представительница поздних миллениалов, она пропитала свой фильм атмосферой целомудренных ромкомов 90-х и нулевых вроде «Дома у озера» и «Вам письмо» и цитатами из «Сумерек» и «Криминального чтива» — фильмов о бесконтактной любви, строящейся на разговорах, танцах и милых записочках.
Все эти картины стали крепким фундаментом для стройного и в хорошем смысле предсказуемого сценария, который задышал благодаря химической реакции, возникшей между всеми элементами фильма, главными из которых стали исполнители главных ролей Юрий Насонов и Мила Ершова. Их до мурашек чувственный, нежный дуэт, соединенный маленькой, но важной и смешной ролью Людмилы Артемьевой, крепко держит внимание, заставляет смеяться, плакать, сопереживать с первой до последней минуты и снова верить в любовь.
Растущее притяжение между героями ощущается почти тактильно: через мнимый полиэкран, разделенный «волшебным» зеркалом, через интерьер двух квартир, сливающихся в единое пространство, через лиричные композиции групп «Сироткин», Beautiful Boys и «тима ищет свет», и конечно, через одежду персонажей, которая синхронизируется по мере их сближения.
Даже утомившая благодаря супергеройским блокбастерам идея о мультивселенных в «Сводишь с ума» действительно работает и подкрепляет мысль, звучавшую в «Материалистке» Селин Сон: люди находят друг друга не по объективным параметрам — рост, вес и «личико на семерочку», а по химическим составам. И у Вани с Алисой они идеально совместимы.
Почему можно не смотреть
Санкт-Петербург, где разворачивается действие, играет в фильме не последнюю роль, однако здесь он как будто кукольный, неживой, составленный из красивых, но необязательных панорам и безлюдных ночных мизансцен. Впрочем, необитаемая натура добавляет воздуха этой камерной истории, запертой в пространстве даже не квартиры, а ванной комнаты, где герои проводят почти все время.
Душевные разговоры Вани и Алисы становятся для обоих целительной терапией, необходимой, чтобы они смогли, наконец, внимательно посмотреть на себя в зеркало, но при этом психология в фильме несправедливо дискредитирована. В первую очередь, из-за истеричного и абьюзивного «мозгоправа» Константина, которого играет Антон Васильев. А также из-за карикатурности травм и «диагнозов», будто поставленных дилетантом, изучающим психологию по подкастам.