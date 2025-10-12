Ричмонд
Между ними химия: как симпатичный ромком «Сводишь с ума» заставляет поверить в любовь

В прокате – дебютный фильм Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума». Рассказываем, почему эта романтическая лента с Юрием Насоновым и Милой Ершовой — идеальное жанровое кино, пробуждающее веру в любовь
Анна Гоголь
Автор Кино Mail

О чем фильм «Сводишь с ума»

Тихая домашняя smm-менеджер Алиса ведет соцсети звездного психолога Константина: перед публикацией со вздохом вырезает себя из совместных романтичных видео с боссом и терпеливо ждет, когда он «экологично» разведется с женой. Ваня — любвеобильный бармен и безудержный тусовщик, не способный сохранить отношения дольше, чем на пару ночей. Эти двое вряд ли встретились бы, если бы не сняли в центре Петербурга одну и ту же квартиру — в параллельных реальностях.

Тонкой, но непреодолимой границей между мирами оказывается старое зеркало в ванной: Ваня и Алиса — единственные, кто видит в нем не себя, а друг друга. Герои быстро свыкаются с вынужденным соседством и даже получают от него удовольствие: проводя у зеркала дни напролет, они становятся друг для друга друзьями, психотерапевтами и, наконец, самыми близкими людьми на свете, которые при этом не могут даже взяться за руки.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Сводишь с ума»
Кадр из фильма «Сводишь с ума»

«Сводишь с ума» — дебютный полный метр режиссера и сценариста Дарьи Лебедевой. Представительница поздних миллениалов, она пропитала свой фильм атмосферой целомудренных ромкомов 90-х и нулевых вроде «Дома у озера» и «Вам письмо» и цитатами из «Сумерек» и «Криминального чтива» — фильмов о бесконтактной любви, строящейся на разговорах, танцах и милых записочках.

Все эти картины стали крепким фундаментом для стройного и в хорошем смысле предсказуемого сценария, который задышал благодаря химической реакции, возникшей между всеми элементами фильма, главными из которых стали исполнители главных ролей Юрий Насонов и Мила Ершова. Их до мурашек чувственный, нежный дуэт, соединенный маленькой, но важной и смешной ролью Людмилы Артемьевой, крепко держит внимание, заставляет смеяться, плакать, сопереживать с первой до последней минуты и снова верить в любовь.

Кадр из фильма «Сводишь с ума»
Кадр из фильма «Сводишь с ума»

Растущее притяжение между героями ощущается почти тактильно: через мнимый полиэкран, разделенный «волшебным» зеркалом, через интерьер двух квартир, сливающихся в единое пространство, через лиричные композиции групп «Сироткин», Beautiful Boys и «тима ищет свет», и конечно, через одежду персонажей, которая синхронизируется по мере их сближения.

Даже утомившая благодаря супергеройским блокбастерам идея о мультивселенных в «Сводишь с ума» действительно работает и подкрепляет мысль, звучавшую в «Материалистке» Селин Сон: люди находят друг друга не по объективным параметрам — рост, вес и «личико на семерочку», а по химическим составам. И у Вани с Алисой они идеально совместимы.

Почему можно не смотреть

Санкт-Петербург, где разворачивается действие, играет в фильме не последнюю роль, однако здесь он как будто кукольный, неживой, составленный из красивых, но необязательных панорам и безлюдных ночных мизансцен. Впрочем, необитаемая натура добавляет воздуха этой камерной истории, запертой в пространстве даже не квартиры, а ванной комнаты, где герои проводят почти все время.

Кадр из фильма «Сводишь с ума»
Кадр из фильма «Сводишь с ума»

Душевные разговоры Вани и Алисы становятся для обоих целительной терапией, необходимой, чтобы они смогли, наконец, внимательно посмотреть на себя в зеркало, но при этом психология в фильме несправедливо дискредитирована. В первую очередь, из-за истеричного и абьюзивного «мозгоправа» Константина, которого играет Антон Васильев. А также из-за карикатурности травм и «диагнозов», будто поставленных дилетантом, изучающим психологию по подкастам.