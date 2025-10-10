Эксперты: Евразийская киноакадемия поспособствует продвижению ценностей

«Я очень надеюсь, что большое количество профессионалов из мира кинематографистов захотят принять участие в нашей работе, потому что она в первую очередь будет направлена на то, чтобы только настоящие, художественные, искренние и пронизанные любовью к своей стране, к своему народу, к своей истории картины могли быть награждены нашей “Бриллиантовой бабочкой”».