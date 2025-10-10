«Я еще раз повторю: Никита был прекрасным мужем, очень любящим, очень заботливым. Просто так получилось. Мне много говорили про ранний брак, но сегодня я все же скажу, что не жалею о нем. Я очень быстро повзрослела, я поняла, как жить в команде (потому что семья — это команда), мы были в разных этапах — в том числе и финансовых. И сегодня я не могу сказать про этого человека ничего плохого», — заявила девушка.