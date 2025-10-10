Мария Михалкова-Кончаловская накануне пришла поддержать своего деда Андрея Кончаловского на премьере сериала «Хроники русской революции». В беседе с журналистами 24-летняя девушка призналась, что разводится с мужем Никитой Кузьминым.
Она подчеркнула, что это решение было обоюдным. Наследница звездной династии отметила, что они оба пытались спасти отношения, но в итоге поняли, что у каждого из них изменились ценности и взгляды на жизнь, поэтому приняли решение расстаться.
«Парой мы были красивой, и очень хорошо прожили пять лет вместе, и мы даже похожи визуально, но так получилось, что ценности стали расходиться, мы стали меняться и поняли — дальше нам не по пути», — цитирует Михалкову-Кончаловскую Woman.Ru.
По словам художницы, родители — актриса Любовь Толкалина и режиссер Егор Кончаловский — поддержали ее выбор. Она также с теплом высказалась о муже.
«Я еще раз повторю: Никита был прекрасным мужем, очень любящим, очень заботливым. Просто так получилось. Мне много говорили про ранний брак, но сегодня я все же скажу, что не жалею о нем. Я очень быстро повзрослела, я поняла, как жить в команде (потому что семья — это команда), мы были в разных этапах — в том числе и финансовых. И сегодня я не могу сказать про этого человека ничего плохого», — заявила девушка.
Она призналась, что, несмотря на развод, не разочаровалась в любви. Михалкова-Кончаловская до сих пор считает, что брак — «это единственное, для чего соединяются мужчина и женщина». Кузьмина она назвала «молочным другом».
Оказывается, у артистки уже есть новый избранник. Она пояснила, что возлюбленный обожает делать ей необычные подарки.
Напомним, Мария Михалкова-Кончаловская вышла замуж за Никиту Кузьмина в 2020 году. Девушке на тот момент было 19 лет.