Паулина Андреева отдохнула с друзьями на Лазурном Берегу

Актриса Паулина Андреева с друзьями снялась на Лазурном Берегу. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Знаменитость проводит время со Светланой Устиновой и Натальей Османн на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. Актрисы сделали совместное селфи в вечерних нарядах.
В марте 2025 года Андреева и Бондарчук сообщили о расставании после девяти лет совместной жизни. Официально они были женаты шесть лет. У экс-супругов есть общий четырехлетний сын Иван, которого артисты скрывают от публики.
После развода актриса взяла двойную фамилию — Андреева-Бондарчук. Соответствующая информация появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.
Слухи о расставании пары появились в сентябре 2024 года. Тогда знаменитости приехали на светское мероприятие по отдельности, а поклонники обратили внимание, что супруги были без обручальных колец. Среди возможных причин разногласий назывались творческие споры.
Ранее Федор Бондарчук впервые за долгое время вышел на публику после развода.