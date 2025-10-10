Раскрыты подробности развода Анджелины Джоли и Брэда Питта

Актриса также рассказала о попытке решить вопрос с экс-супругом мирным путем. Она пояснила, что вложила все сбережения в поместье, но при этом не обращалась к Брэду Питту за алиментами или финансовой поддержкой после развода. В 2017-м актриса предложила Питту выкупить ее долю в поместье, но ее предложение было отклонено.