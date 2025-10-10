Виктория Исакова показала редкие фотографии своей девятилетней дочери Варвары со старшей сестрой Дарьей Мороз. Их запечатлели в объятиях. Мороз в этот момент нежно улыбнулась.
Они все вместе провели выходной в Санкт-Петербурге, в котором у Исаковой сейчас проходят съемки.
«Идеально, что этот мой выходной случился в субботу, редкое совпадение. В общем, невероятно приятный, ленивый день был. Завтрак во вкусном и шумном Астере, выставка “Жизнь замечательных собак” в красивом Мраморном дворце», — рассказала артистка.
Звезда сериала «Дети перемен» пояснила, что наследница не любит ходить на выставки. По словам 48-летней актрисы, у Вари сразу же портится настроение.
«Потом любимые Фонарные бани, ну и ужин в атмосферном Jam с идеальными официантами. Очевидно, что я люблю поесть. Две позиции из четырех развлечений — про еду. И погода, к счастью, не подвела!»- сообщила Исакова.
Напомним, Виктория Исакова родила дочь Варю в 2015 году в браке с Юрием Морозом. Актриса прожила с режиссером более 20 лет, вплоть до его смерти. 14 июля 2025 года Юрий Павлович ушел из жизни после продолжительной болезни.
В первом браке с Мариной Левтовой у него родилась дочь Дарья. В 2000 году актриса погибла из-за травмы, полученной в результате аварии на снегоходе.
Ранее Виктория Исакова с дочерью посетила Русский музей.