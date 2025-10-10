Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кончаловский расскажет об «Авиаторе» на книжной ярмарке в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылась масштабная книжная ярмарка
Егор Кончаловский на закрытии ММКФ, фото: пресс-служба
Егор Кончаловский на закрытии ММКФ, фото: пресс-служба

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Паблик-ток с режиссером Егором Кончаловским к выходу в прокат фильма «Авиатор» по одноименной книге Евгения Водолазкина состоится на книжной ярмарке в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

«На встрече, которая начнется в 17.00 на Главной сцене будут показаны отрывки одного из самых ожидаемых фильмов года. Режиссер Егор Кончаловский, кинопродюсер Сергей Катышев, кинообозреватель Сусанна Альперина расскажут о съемках картины “Авиатор”», — добавили организаторы книжной ярмарки.

Кадр из фильма «Авиатор»
Кадр из фильма «Авиатор»

В проекте, который выйдет в прокат 20 ноября, снялись звезды российского кино: Константин Хабенский, Ирина Пегова, Евгения Добровольская, Софья Эрнст, Евгений Стычкин, Александр Горбатов и другие.

Книжная ярмарка в Нижнем Новгороде пройдет с 10 по 12 октября в пассаже Главного ярмарочного дома. В программе — встречи, интерактивы, лекции, мастер-классы, презентации книг и множество других мероприятий.

Более 65 ведущих издательств Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов представят новинки. Можно будет приобрести три тысячи книг по специальным ценам и посетить более 50 встреч с авторами.

Запланирована и специальная программа, посвященная Году защитника Отечества: творческая встреча «Русская литература: пути развития» с писателем, подполковником Росгвардии Захаром Прилепиным, вечер Z-поэзии, круглый стол «Z-проза» и другие.

Ряд мероприятий будет посвящен популярным экранизациям книг. Например, для юных читателей организуют праздничное чаепитие с героями нового художественного фильма «Алиса в стране чудес». Пройдут творческие встречи с детскими авторами Валентином Постниковым и Дмитрием Емцом.

Полная программа мероприятий опубликована на сайте. Вход на ярмарку и все ее мероприятия — свободный.

Нижегородская книжная ярмарка пройдет в рамках «Российской книжной недели» при поддержке Правительства Нижегородской области, Российского книжного союза, Ассоциации «Читающая Россия» и федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».