Звезда «Диверсанта» показал своих троих сыновей от разных женщин

Звезда «Диверсанта» Кирилл Плетнев показал своих троих сыновей. Артист собрал детей, чтобы отпраздновать совершеннолетие первенца. Он поделился семейными кадрами из ресторана в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Дорогие друзья, у моего любимого сына Георгия сегодня день рождения. Ему исполняется 18 лет. Он первый, он самый взрослый. Братья, мама и я его поздравляют. Первый пошел», — отметил актер.
Мать именинника юрист Анна Голикова также присутствовала на торжестве. Экс-возлюбленным удалось выстроить нормальные отношения после расставания.
В 2010 году Плетнев женился на коллеге Лидии Милюзиной. В браке у них родился мальчик, которого они назвали Федором. А в 2012 году актеры развелись.
Младшего сына Александра артист воспитывает вместе с Нино Нинидзе. Супруги в 2019 году сами сообщили поклонникам, что разводятся. Актеры решили не скрывать разлад в семье, однако попросили публику не задавать вопросов о причинах разрыва. Позже Нинидзе призналась журналистам, что брак не оправдал ожиданий, а Плетнев по-прежнему не комментирует эту тему. Экс-супруги продолжают вместе воспитывать общего сына, и артистка не препятствует встречам Александра с отцом.