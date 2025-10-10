Ричмонд
Звезда «Диверсанта» показал своих троих сыновей от разных женщин

Звезда «Диверсанта» Кирилл Плетнев показал своих троих сыновей. Артист собрал детей, чтобы отпраздновать совершеннолетие первенца. Он поделился семейными кадрами из ресторана в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Дорогие друзья, у моего любимого сына Георгия сегодня день рождения. Ему исполняется 18 лет. Он первый, он самый взрослый. Братья, мама и я его поздравляют. Первый пошел», — отметил актер.

Мать именинника юрист Анна Голикова также присутствовала на торжестве. Экс-возлюбленным удалось выстроить нормальные отношения после расставания.

В 2010 году Плетнев женился на коллеге Лидии Милюзиной. В браке у них родился мальчик, которого они назвали Федором. А в 2012 году актеры развелись.

Младшего сына Александра артист воспитывает вместе с Нино Нинидзе. Супруги в 2019 году сами сообщили поклонникам, что разводятся. Актеры решили не скрывать разлад в семье, однако попросили публику не задавать вопросов о причинах разрыва. Позже Нинидзе призналась журналистам, что брак не оправдал ожиданий, а Плетнев по-прежнему не комментирует эту тему. Экс-супруги продолжают вместе воспитывать общего сына, и артистка не препятствует встречам Александра с отцом.