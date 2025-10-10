Ричмонд
СМИ: у Александра Збруева подозревают опухоль

Mash: в ходе УЗИ у народного артиста РСФСР обнаружили новообразование
Александр Збруев
Александр ЗбруевИсточник: Legion-Media.ru

У актера Александра Збруева заподозрили опухоль. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные Telegram-канала Mash. В ходе УЗИ у народного артиста РСФСР обнаружили новообразование и отправили его в спеццентр для углубленного обследования.

87-летнего актера отправили на биопсию — для уточнения диагноза.

Напомним, 9 октября сообщалось, что Александра Збруева срочно госпитализировали в одну из московских больниц с острыми болями в животе. После этого в «Ленкоме» сообщили, что народный артист был госпитализирован для обследования, сейчас он в порядке.