СМИ: у Александра Збруева подозревают опухоль

У актера Александра Збруева заподозрили опухоль. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные Telegram-канала Mash. В ходе УЗИ у народного артиста РСФСР обнаружили новообразование и отправили его в спеццентр для углубленного обследования.
87-летнего актера отправили на биопсию — для уточнения диагноза.
Напомним, 9 октября сообщалось, что Александра Збруева срочно госпитализировали в одну из московских больниц с острыми болями в животе. После этого в «Ленкоме» сообщили, что народный артист был госпитализирован для обследования, сейчас он в порядке.