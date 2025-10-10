Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Антон Хабаров вернулся к роли советского «Казановы»: первые кадры нового сезона

Актер вновь играет талантливого афериста Апрельцева в третьей части приключенческого детектива «Казанова» – Кино Mail публикует первые кадры
Марина Ворожищева и Антон Хабаров на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Марина Ворожищева и Антон Хабаров на съемках третьего сезона сериала «Казанова»

Стартовали съемки третьего сезона детективного сериала «Казанова» с Антоном Хабаровым в главной роли.

По сюжету, Игорь Апрельцев скрывается от своих врагов и советской разведки на Камчатке, а заработанные там за три года деньги собирается отвезти Полине и дочери. Но прямо на вокзале его обворовывает ловкая мошенница Лиза. Знакомство с ней пробуждает в Игоре азарт и былую тягу к приключениям, и вскоре он становится напарником Лизы. Вместе герои отправляются в «тур» по СССР, в котором провернут немало изобретательных афер.

Антон Хабаров на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Антон Хабаров на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Марина Ворожищева на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Марина Ворожищева на съемках третьего сезона сериала «Казанова»

Актерский состав нового сезона «Казановы» пополнится звездными женскими именами: новых персонажей сыграют Марина Ворожищева, Елена Лядова, Анна Котова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Юлия Волкова, Марина Доможирова, Александра Ребенок и другие.

Антон Хабаров и Юлия Волкова на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Антон Хабаров и Юлия Волкова на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Александр Назаров на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Александр Назаров на съемках третьего сезона сериала «Казанова»

Помимо Антона Хабарова, в третьей части «Казановы» к своим ролям вернутся Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Екатерина Агеева, Александр Назаров, Филипп Ершов и другие артисты.

Режиссером новых серий стал Сергей Комаров, который ранее работал над постановкой второго сезона. Сценарий написал Дмитрий Новоселов. Съемки проходят в Санкт-Петербурге.

Режиссер Сергей Комаров на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Режиссер Сергей Комаров на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Антон Хабаров на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Антон Хабаров на съемках третьего сезона сериала «Казанова»

Премьера сериала состоится на Первом канале, дата выхода пока не называется.