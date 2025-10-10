Антон Хабаров вернулся к роли советского «Казановы»: первые кадры нового сезона

По сюжету, Игорь Апрельцев скрывается от своих врагов и советской разведки на Камчатке, а заработанные там за три года деньги собирается отвезти Полине и дочери. Но прямо на вокзале его обворовывает ловкая мошенница Лиза. Знакомство с ней пробуждает в Игоре азарт и былую тягу к приключениям, и вскоре он становится напарником Лизы. Вместе герои отправляются в «тур» по СССР, в котором провернут немало изобретательных афер.