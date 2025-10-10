Антон Хабаров вернулся к роли советского «Казановы»: первые кадры нового сезона

Стартовали съемки третьего сезона детективного сериала «Казанова» с Антоном Хабаровым в главной роли.
По сюжету, Игорь Апрельцев скрывается от своих врагов и советской разведки на Камчатке, а заработанные там за три года деньги собирается отвезти Полине и дочери. Но прямо на вокзале его обворовывает ловкая мошенница Лиза. Знакомство с ней пробуждает в Игоре азарт и былую тягу к приключениям, и вскоре он становится напарником Лизы. Вместе герои отправляются в «тур» по СССР, в котором провернут немало изобретательных афер.
Актерский состав нового сезона «Казановы» пополнится звездными женскими именами: новых персонажей сыграют Марина Ворожищева, Елена Лядова, Анна Котова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Юлия Волкова, Марина Доможирова, Александра Ребенок и другие.
Помимо Антона Хабарова, в третьей части «Казановы» к своим ролям вернутся Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Екатерина Агеева, Александр Назаров, Филипп Ершов и другие артисты.
Режиссером новых серий стал Сергей Комаров, который ранее работал над постановкой второго сезона. Сценарий написал Дмитрий Новоселов. Съемки проходят в Санкт-Петербурге.
Премьера сериала состоится на Первом канале, дата выхода пока не называется.