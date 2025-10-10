Умерла дочь легендарного актера Пола Ньюмана Сьюзэн Кендалл

Творческий путь актрисы начался на Бродвее, она участвовала в постановке «Мы прерываем эту программу». Спустя пять лет она выступила в качестве продюсера спектакля «Тень у ворот». Наибольшую известность Сьюзэн принесла роль в знаковой картине «Я хочу держать тебя за руку». Она сыграла одну из фанаток британской музыкальной группы The Beatles.