Умерла дочь легендарного актера Пола Ньюмана Сьюзэн Кендалл

Актрисе было 72 года
СвечаИсточник: Unsplash

Ушла из жизни актриса Сьюзэн Кендалл Ньюман, дочь известного голливудского актера и режиссера Пола Ньюмана. Об этом сообщает New York Post.

По информации источника, Сьюзэн долгое время страдала от хронических заболеваний. Ей было 72 года.

Творческий путь актрисы начался на Бродвее, она участвовала в постановке «Мы прерываем эту программу». Спустя пять лет она выступила в качестве продюсера спектакля «Тень у ворот». Наибольшую известность Сьюзэн принесла роль в знаковой картине «Я хочу держать тебя за руку». Она сыграла одну из фанаток британской музыкальной группы The Beatles.

Пол Ньюман прославился участием в культовых голливудских картинах «Буч Кэссиди и Санденс Кид» и «Кошка на раскаленной металлической крыше». Сам он ушел из жизни в 2008 году в возрасте 83 лет.