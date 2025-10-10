У Сергея Жигунова обнаружили долг перед налоговой более 290 тыс. рублей

По данным источника, причиной стали непогашенные выплаты по его ИП. Согласно документам, область его деятельности — исполнительские искусства. Отмечается, что в отношении Жигунова не возбуждено исполнительное производство, однако в случае неуплаты возможна блокировка его счетов.