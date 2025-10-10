Звезда «Бригады» воссоединилась с дочерью, живущей в Корее

Дочь актрисы в 2021 году переехала в Южную Корею. Полина Жигалкина рассказывала в личном блоге, что ей было тяжело адаптироваться в новой стране, но когда она освоила язык и получила хорошую работу, все наладилось. Девушка была замужем, однако подписчики заметили, что она давно не носит обручальное кольцо и не публикует фото с супругом. В сети подозревают, что пара рассталась, но дочь Поверенной и сама актриса не отвечают на эти вопросы.