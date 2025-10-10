Ричмонд
Звезда «Бригады» воссоединилась с дочерью, живущей в Корее

Актриса Дарья Повереннова воссоединилась с дочерью, живущей в Корее

Звезда «Бригады» Дарья Повереннова воссоединилась с дочерью, живущей в Корее. Полина Жигалкина прилетела к матери в Москву. Артистка рассказала об этом подписчикам и поделилась семейными фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дарья Повереннова с дочерью Полиной / фото: соцсети
Дарья Повереннова с дочерью Полиной / фото: соцсети

«Моя красавица. Моя любовь», — написала знаменитость.

Дочь актрисы в 2021 году переехала в Южную Корею. Полина Жигалкина рассказывала в личном блоге, что ей было тяжело адаптироваться в новой стране, но когда она освоила язык и получила хорошую работу, все наладилось. Девушка была замужем, однако подписчики заметили, что она давно не носит обручальное кольцо и не публикует фото с супругом. В сети подозревают, что пара рассталась, но дочь Поверенной и сама актриса не отвечают на эти вопросы.

Артистка родила первенца от режиссера Александра Жигалкина. Супруги развелись после 10 лет отношений. Повереннова подчеркивала, что никогда не препятствовала общению бывшего мужа с дочерью. Полина Жигалкина, когда приезжает в Россию, навещает не только мать, но также отца и его семью. По словам девушки, у нее сложились хорошие отношения с родственниками, и она рада их встречам.

Ранее в сети обсудили новый имидж Дарьи Поверенновой.