Премьера сериала «Мердо: Смерть в семье» назначена на 15 октября 2025 года. Именно в этот день появятся первые три эпизода, которые сразу зададут напряженный тон всей истории. Дальше сериал будет выходить еженедельно по одному эпизоду, что позволит зрителям смаковать каждый поворот сюжета и строить свои теории. Завершится первый сезон 19 ноября 2025 года. Решение о еженедельном релизе, а не о выкладке всего сезона разом говорит о том, что создатели хотят поддержать саспенс и публичное обсуждение, как это было, например, с культовым сериалом «Рассказ служанки».