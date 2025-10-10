Еще в ноябре 2022 года студия Universal Content Productions начала разработку проекта «Мердо: Смерть в семье», основанного на реальных событиях. С тех пор был собран мощнейший творческий состав, утвержден звездный каст, и съемочная группа вовсю трудилась над воплощением этой сложной истории в жизнь. Первый сезон выйдет уже в октябре 2025 года и обещает погрузить зрителей в водоворот событий, потрясших Южную Каролину.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Мердо: Смерть в семье»
Премьера сериала «Мердо: Смерть в семье» назначена на 15 октября 2025 года. Именно в этот день появятся первые три эпизода, которые сразу зададут напряженный тон всей истории. Дальше сериал будет выходить еженедельно по одному эпизоду, что позволит зрителям смаковать каждый поворот сюжета и строить свои теории. Завершится первый сезон 19 ноября 2025 года. Решение о еженедельном релизе, а не о выкладке всего сезона разом говорит о том, что создатели хотят поддержать саспенс и публичное обсуждение, как это было, например, с культовым сериалом «Рассказ служанки».
Где проходили съемки 1-го сезона сериала «Мердо: Смерть в семье»
Чтобы воссоздать атмосферу Южной Каролины с ее особым колоритом (от роскошных особняков до таинственных водоемов), съемочная группа обосновалась в Атланте, штате Джорджия, и ее окрестностях. Этот регион давно полюбился киноделам за разнообразие локаций и гибкую налоговую политику. Создатели тщательно подбирали места, которые могли бы передать и блеск, и тень жизни семьи Мердо.
Атланта, Джорджия
Столица штата Джорджия и ее пригороды стали основной съемочной площадкой. Атланта с ее архитектурой, сочетающей ультрасовременные небоскребы и старинные особняки в южном стиле, идеально подошла для изображения мира контрастов, в котором живут герои.
Окрестности Атланты
Съемки также проходили в живописных районах вокруг города. Именно здесь нашли места, которые визуально могут сойти за побережье Южной Каролины, включая сцены с роковой моторной лодкой. Эти локации добавляют сериалу тот самый элемент южной готики — за внешним спокойствием и красотой природы скрывается мрак и тайны.
Кто сыграет в 1-м сезоне сериала «Мердо: Смерть в семье»
Каст сериала — это созвездие талантливых и узнаваемых актеров, способных передать сложные и многогранные характеры. Подбор исполнителей велся тщательно, и в результате мы увидим:
Джейсона Кларка («Самый пьяный округ в мире», «Эверест») в роли Алекса Мердо, харизматичного и влиятельного адвоката, главы семейства;
Патрицию Аркетт («Настоящая любовь», «Эд Вуд») в роли Мэгги Мердо, его жены, чья жизнь из сказки превращается в кошмар;
Бриттани Сноу («Идеальный голос», «Сплетница») в роли Мэнди Мэтни, ведущей подкаста Murdaugh Murders;
Джонни Берхтольда («Прекрасные мелочи») в роли Пола Мердо, сына четы Мердо, обвиняемого в смертельной аварии;
а также Уилла Харрисона, Патрика Дарро, Марка Пеллегрино.
Это далеко не полный список, и каждый из актеров привнесет свою уникальную энергию в эту напряженную драму.
Что известно о содержании 1-го сезона
Зрители познакомятся с семьей Мердо, которая кажется воплощением успеха и благополучия. Первой трещиной в их идеальном фасаде станет гибель пассажирки в лодочной аварии, виновником которой признан их сын Пол. Когда в дело вступает Мэнди Мэтни, ведущая подкаста «Убийства Мердо», на поверхность начинает всплывать все больше скелетов из семейного шкафа Мердо. Общественности становится известно, что эта смерть далеко не единственное темное пятно в биографии этого клана. Сериал будет изучать не само преступление, а его последствия и ту бурю, которая обрушивается на, казалось бы, нерушимую династию.
Интересные факты о сериале «Мердо: Смерть в семье»
За кулисами этого проекта скрывается не менее интригующая история, чем в его сюжете.
Сериал основан на реальных событиях. Он вдохновлен расследованием журналистки Мэнди Мэтни, которая шаг за шагом вела свое дело в формате подкаста. В 2023 году адвокат Алекс Мердо был признан виновным в убийстве жены и сына.
История оказалась настолько мощной, что ее уже экранизировали дважды: Netflix выпустил документальный сериал «Убийства Мердо: Южный скандал», а HBO — мини-сериал «Лоукантри: Династия Мердо».
Патриция Аркетт, готовясь к роли Мэгги Мердо, лично общалась с Мэнди Мэтни. Они обсуждали мельчайшие детали, вплоть до того, что настоящая Мэгги хранила наличные в пластиковом пакете в своей сумочке.
Авторами сценария выступили Майкл Д. Фуллер («Лок и ключ») и Эрин Ли Карр (режиссер документальных триллеров «Я не монстр: Убийства Лоис Рисс», «Подводное течение: Исчезновение Ким Вааль»). Режиссер Стивен Пит, работавший над фильмами «Друг семьи» и «Убийство с улыбкой», гарантирует напряженную и психологически достоверную атмосферу.
Создатели подчеркивают, что подходили к истории с огромной деликатностью, понимая, что это трагедия реальных людей, чьи родственники живы до сих пор. Их цель — не сенсация, а попытка объяснить природу случившегося.