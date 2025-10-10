Хайди Клум опубликовала редкое фото с дочерью в честь ее 16-летия

Модель Хайди Клум опубликовала редкое фото с дочерью Лу в честь ее 16-летия. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость показала редкое фото с дочерью Лу, сделанные в разные годы ее жизни.
С 2019 года супермодель замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который моложе нее на 16 лет. Общих детей у пары нет.
У знаменитости четверо детей. Дочь Хелен (Лени) она родила в 2004 году от своего жениха, бизнесмена Флавио Бриаторе, но рассталась с ним еще во время беременности. Во втором браке с певцом Силом у супермодели родились двое мальчиков и девочка: сейчас Генри 19 лет, Йохану 18 лет, а Лу 15 лет. В 2009 году музыкант удочерил старшего ребенка жены, а через три года супруги развелись.
На прошлой неделе звезда приняла участие в показе бренда Vivienne Westwood в Париже. Супермодель вышла на подиум в белом мини-платье «невесты» с торчащими трусами из-за разрезов на ягодицах. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали макияж с кремовой помадой.
