Адвокат Федосеевой-Шукшиной о госпитализации актрисы: «Медики делают все возможное»

Адвокат Линник подтвердила ухудшение состояния Федосеевой-Шукшиной из-за сердца
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник подтвердила, что 87-летнюю актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за проблем сердцем. Ее слова передает сайт «Страсти».

«Состояние ухудшилось, боли в сердце. <…> Медики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию», — заявила представительница артистки.

Рядом со знаменитостью, уточнила Вербицкая-Линник, находится младшая дочь знаменитости Ольга.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что народная артистка находится в больнице в состоянии средней тяжести. 87-летнюю знаменитость поместили в клинику, поскольку она пожаловалась на повышенное артериальное давление, тахикардию и одышку.

Также Mash раскрывал, что звезда испытывает проблемы с передвижением и жалуется на боли в спине. У нее могут быть еще и проблемы с памятью: как заявляют источники, из-за провалов в памяти актриса часто забывает о необходимости использовать ходунки, что создает риск падений при ходьбе.

В сентябре актриса рассказывала, как готовится к собственной кончине. По словам артистки, она уже собрала нужную сумму на прощание с собой — 900 тысяч рублей — и передала эти деньги дочери Марии. Имеющееся наследство распределила между дочерьми Анастасией, Ольгой и Марией.