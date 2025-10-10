Константин Хабенский получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Маяк»

«Жаль, что Константин Юрьевич не доехал, но давайте мы еще раз выразим ему респект. Он хорошо сделал свою роль. Спасибо, что вы его отметили. Я думаю, что ему будет приятно, и артисты такого уровня будут сниматься у нас, дебютантов: с усами, без усов, молодых, странных, ярких и не очень. Это, мне кажется, хороший пример для этих артистов», — сказал Малкин.