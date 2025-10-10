Фильм «Здесь был Юра» удостоен Гран-при кинофестиваля «Маяк»

«Это важное для меня кино, дебют. Мы делали все в любви, у меня не было ограничений, и я сделал фильм ровно как хотел, как задумывал», — сказал режиссер картины-победителя Сергей Малкин, получая награду. Он отметил, что из года в года Гран-при фестиваля забирают фильмы выпускников российского кинорежиссера и сценариста Алексея Попогребского, преподающего в Московской школе кино.