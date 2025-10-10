Ричмонд
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в Москве

Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о плановой госпитализации актрисы
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-ШукшинаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится на плановой госпитализации, которая займет несколько дней, сообщила РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина.

«Госпитализация плановая. Были на обследовании регулярно в поликлинике и посоветовали более глубокое, более тщательное, на более серьезной аппаратуре все обследовать, все для улучшения здоровья, для стабилизации и так далее. Поэтому это плановое. Это от трех до пяти дней», — сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что постоянно находится рядом с матерью, следит за ее состоянием и заботится о ней, поэтому самочувствие актрисы на контроле.