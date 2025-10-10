Сильная роль Хабенского, драмы с Палем и Робаком: как прошло закрытие фестиваля «Маяк»

Актриса Евгения Громова объявила победителя в категории «Лучшая мужская роль» — им стал Константин Хабенский, сыгравший заглавного героя в фильме «Здесь был Юра». Актер не смог присутствовать на фестивале, но записал видеообращение для аудитории. Получая за него статуэтку, режиссер Сергей Малкин выразил надежду, что это послужит примером для других именитых актеров: «Надеюсь, артисты такого уровня будут сниматься у нас, дебютантов, молодых, странных и не очень».