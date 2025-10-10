Сильная роль Хабенского, драмы с Палем и Робаком: как прошло закрытие фестиваля «Маяк»

В киноцентре «Metropol Гранд Отель Геленджик» состоялась торжественная церемония вручения наград 3-го фестиваля актуального российского кино «Маяк». За шесть дней смотра гостям были представлены десять полнометражных и восемь короткометражных фильмов, а также внеконкурсные показы фильмов «Лермонтов», «Летят журавли» и первых двух серий сериала «Маяк».
Жюри конкурса полного метра — Евгения Громова, Наталья Кудряшова, Бакур Бакурадзе, Эдуард Гимпель и Сергей Мелькумов — выбирали победителей в семи номинациях. Жюри программы короткого метра — Сергей Корнихин, Анна Кузнецова, Екатерина Смолина — предстояло присудить награды в двух категориях.
Ведущей церемонии закрытия фестиваля выступила актриса Марианна Шульц. Приветствуя зал, она выразила благодарность авторам фильмов, зрителям и команде организаторов: «Спасибо за атмосферу, поддержку, радость встреч, дискуссий, обсуждений, за то, что мы не теряем веру и оптимизм и создаем актуальное российские кино!»
Триумф фильма «Здесь был Юра» с Хабенским
В конкурсе полнометражного кино главного приза удостоилась драматическая комедия «Здесь был Юра» — дебютная работа режиссера Сергея Малкина. История о 30-летних друзьях-музыкантах, на которых сваливается непрошенная ответственность в лице дяди Юры с ментальными особенностями, была фаворитом и среди зрителей.
«Главный приз — это тот фильм, который потенциально может участвовать во всех номинациях и выиграть все номинации», — сказал председатель жюри Бакур Бакурадзе. Получая награду, Сергей Малкин признался, что делал фильм в любви.
«Награды — это здорово, но единственное, для чего они на самом деле нужны нашему фильму, — чтобы о нем узнало побольше людей. Хочется, чтобы люди посмотрели его на большом экране», — добавил режиссер.
На фестивале стало известно, что «Здесь был Юра» выйдет в широкий прокат 5 февраля 2026 года.
Актриса Евгения Громова объявила победителя в категории «Лучшая мужская роль» — им стал Константин Хабенский, сыгравший заглавного героя в фильме «Здесь был Юра». Актер не смог присутствовать на фестивале, но записал видеообращение для аудитории. Получая за него статуэтку, режиссер Сергей Малкин выразил надежду, что это послужит примером для других именитых актеров: «Надеюсь, артисты такого уровня будут сниматься у нас, дебютантов, молодых, странных и не очень».
Другие победители 3-го кинофестиваля «Маяк»
Награду за лучшую режиссуру получила Софья Райзман, постановщица черно-белого драмеди «Картины дружеских связей». «Это искреннее поколенческое высказывание, у которого есть легкое дыхание», — отметила член жюри Наталья Кудряшова, вручая приз.
Мария Карпова, сыгравшая главную женскую роль в фильме, была признала лучшей актрисой. Ее героиня — выпускница театрального вуза, которая провожает любимого друга и однокурсника (Александр Паль), уезжающего в другую страну, и вместе с тем прощается с прошлой жизнью через воспоминания о лучших днях.
Еще одним фаворитом 3-го «Маяка» стала драма Светланы Проскуриной «Над вечным покоем». Фильм о матери, вынужденной идти на чудовищный поступок ради сына, получил награды за лучший сценарий (Екатерина Тирдатова) и лучшую операторскую работу (Олег Лукичев).
В номинации «Лучший дебют» победителем стала картина «Фейерверки днем» Нины Воловой с Александром Робаком в роли отца трех сестер, чье благополучие приходит в упадок.
Кроме того, в конкурсе участвовали, но не получили награды фильмы «Мой сын» Вячеслава Клевцова, «Огненный мальчик» Надежды Михалковой, «Прозрачные земли» Дмитрия Давыдова, «Присутствие» Аполлинарии Дегтяревой, «Хорошая жизнь» Татьяны Рахмановой, анимационная лента «На выброс» Константина Бронзита.
В секции короткометражного кино лучшим фильмом признали «Игру в прятки» Амета Савенко — историю о последней встрече двух молодых влюбленных перед длительным расставанием. Специальный приз получила комедия в жанре «позитивный боди-хоррор» «Складки» Катерины Скакун. Также в программе были показаны картины «Беги, река!» Анастасии Остапенко, «Галлюцинат» Веты Гераськиной, «Животные» Родригу Рибейру, «Колыбель» Антона Веретенникова, «Не отрывай глаза» Анны Медниковой и «Тем летом я поступил» Александра Белова.
3-й фестиваль актуального российского кино «Маяк» прошел с 4 по 9 октября в Геленджике. Миссия фестиваля — привлекать внимание к талантливым авторским картинам, а также обозначать ориентиры для кинематографистов и перспективы развития отрасли.