Юлия Меньшова рассказала об аборте и назвала его мучительным решением

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала, что делала аборт после рождения первого ребенка. Подробности она раскрыла в интервью проекту Metametrica.
Она рассказала, что быстро забеременела после рождения первого ребенка, к чему была не готова.
«Это такое мучительное решение. Вы не можете себе представить, что переживает женщина, которая идет на эту процедуру», — поделилась переживаниями телеведущая.
Она также вспомнила, что врач-мужчина в женской консультации пытался ее отговорить от этого решения и называл аборт большим грехом.
«Ты офонарел? Ты меня сейчас осуждаешь? Ты можешь себе представить, что я проживаю сейчас?» — возмутилась Меньшова.