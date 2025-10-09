Ричмонд
Юлия Меньшова рассказала об аборте и назвала его мучительным решением

Актриса заявила, что делала аборт после рождения первого ребенка
Юлия Меньшова
Юлия Меньшова

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала, что делала аборт после рождения первого ребенка. Подробности она раскрыла в интервью проекту Metametrica.

Она рассказала, что быстро забеременела после рождения первого ребенка, к чему была не готова.

«Это такое мучительное решение. Вы не можете себе представить, что переживает женщина, которая идет на эту процедуру», — поделилась переживаниями телеведущая.

Она также вспомнила, что врач-мужчина в женской консультации пытался ее отговорить от этого решения и называл аборт большим грехом.

«Ты офонарел? Ты меня сейчас осуждаешь? Ты можешь себе представить, что я проживаю сейчас?» — возмутилась Меньшова.