В музее Суворова под Великим Новгородом появится кинотеатр под открытым небом

Усадьба А. В. Суворова в селе Кончанское — единственное из сохранившихся Суворовских владений. Известность усадьба получила после того, как стала местом ссылки полководца в 1797—1799 годах. Отсюда же 7 февраля 1799 года он отправился в знаменитый Итало-Швейцарский поход. Открытие дома-музея состоялось 25 октября 1942 года. Сейчас музей — это историко-архитектурный усадебный ансамбль XVIII века, который рассказывает о бытовой жизни полководца. Музей расположен в селе Кончанско-Суворовское, в 35 км от города Боровичи и в 250 км от Великого Новгорода. Является филиалом Новгородского музея-заповедника с 1976 года.