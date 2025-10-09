Кинокритик Сычев назвал сценарии писателя Краснахоркаи исследованием природы зла

«Самое главное в тех фильмах, которые я смотрел, то есть “Туринская лошадь” и “Сатанинское танго”, связано с тем, что они посвящены исследованию природы зла в мире. Это очень актуальная тема, потому что все события нашей истории заставляют задуматься о том, почему, несмотря на все достижения человеческой цивилизации — искусство, культуру, социальное устройство, — внезапно возникает зло, которое оказывается выше возможности его преодоления, выше человеческого понимания, социальных сдерживающих факторов и любой культуры», — отметил Сычев.