Сирша Ронан сыграет Линду Маккартни в байопиках о The Beatles

Актриса присоединилась к масштабному проекту Сэма Мендеса о культовой группе
Сирша Ронан
Сирша РонанИсточник: Rex / Fotodom.ru

Звезда фильмов «Искупление» и «Бруклин» Сирша Ронан исполнит роль Линды Маккартни — первой жены музыканта Пола Маккартни — в предстоящих фильмах Сэма Мендеса, посвященных четверке The Beatles. Как сообщает портал Deadline, актриса уже подписала контракт на роль.

Сирша Ронан присоединится к Полу Мескалу, который сыграет Пола Маккартни, Барри Кеогану, заявленному на роль Ринго Старра, Джозефу Куинну и Харрису Дикинсону, которые исполнят роли Джорджа Харрисона и Джона Леннона соответственно.

Харрис Дикинсон, Пол Мескал, Барри Кеоган и Джозеф Куинн
Харрис Дикинсон, Пол Мескал, Барри Кеоган и Джозеф КуиннИсточник: Legion-Media.ru

Поскольку планируется четыре отдельных фильма о каждом участнике группы, Сирша Ронан точно будет задействована в картине, посвященной Полу Маккартни. О том, появится ли актриса в остальных трех фильмах, пока неизвестно.

Линда Маккартни была фотографом и активисткой, а также защитницей прав животных. Она вышла замуж за Пола в 1969 году. Женщина поддерживала мужа после распада The Beatles и участвовала в его группе Wings. В 1998 году Линда Маккартни умерла от рака.

Фильмы, посвященные четверке The Beatles, выйдут на экраны в апреле 2028 года. Режиссером всех картин выступает Сэм Мендес, получивший премию «Оскар» за ленту «Красота по-американски».

Создателям байопиков удалось получить права на использование музыки The Beatles, включая их самые известные хиты Strawberry Fields Forever, Let It Be, I Am the Walrus, Yellow Submarine и другие.