Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Любимец публики»: Центробанк выпустит памятную монету с Лунтиком

Выпуск будет включать серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей с цветным покрытием
Кадр из мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»
Кадр из мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»

Банк России (ЦБ) планирует в 2027 году выпустить в обращение памятные монеты, посвященные мультипликационному герою Лунтику, передает Life.ru со ссылкой на продюсера и соучредителя студии «Мельница» Сергея Сельянова.

По его словам, выпуск будет включать серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей с цветным покрытием, а общий тираж составит порядка миллиона экземпляров. Продюсер отметил, что популярный персонаж был выбран для лимитированной линейки монет благодаря своей многолетней любви зрителей.

«Лунтик на протяжении 20 лет является любимцем публики. Трогательный, добрый. Поэтому Банк России в свою линейку лимитированных монет поставил этого персонажа. Все отношения с ЦБ урегулированы должным юридическим образом», — рассказал «Абзацу» продюсер.