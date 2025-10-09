«Любимец публики»: Центробанк выпустит памятную монету с Лунтиком

Банк России (ЦБ) планирует в 2027 году выпустить в обращение памятные монеты, посвященные мультипликационному герою Лунтику, передает Life.ru со ссылкой на продюсера и соучредителя студии «Мельница» Сергея Сельянова.
По его словам, выпуск будет включать серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей с цветным покрытием, а общий тираж составит порядка миллиона экземпляров. Продюсер отметил, что популярный персонаж был выбран для лимитированной линейки монет благодаря своей многолетней любви зрителей.
«Лунтик на протяжении 20 лет является любимцем публики. Трогательный, добрый. Поэтому Банк России в свою линейку лимитированных монет поставил этого персонажа. Все отношения с ЦБ урегулированы должным юридическим образом», — рассказал «Абзацу» продюсер.