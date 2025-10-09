«Любимец публики»: Центробанк выпустит памятную монету с Лунтиком

По его словам, выпуск будет включать серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей с цветным покрытием, а общий тираж составит порядка миллиона экземпляров. Продюсер отметил, что популярный персонаж был выбран для лимитированной линейки монет благодаря своей многолетней любви зрителей.