Звезда «Гарри Поттера» раскрыла правду о кольце на безымянном пальце

«22 человека вложились, чтобы подарить мне это кольцо. У меня никогда в жизни не было ничего настолько ценного, потому что для меня это олицетворяет жизнь, которую я построила, ту, которую я действительно хотела, ту, которая была построена на сообществе, моих корнях, вере и доверии», — объяснила она.