Эвелина Бледанс рассказала, как сохраняет красоту и молодость в 56 лет

Актриса, телеведущая Эвелина Бледанс рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как сохраняет красоту и молодость. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Звезда отметила, что дисциплинированно ухаживает за лицом и телом даже на гастролях. По словам знаменитости, в этом плане она не дает себе возможности расслабиться.
«Дисциплина — основной аспект активного долголетия! Вчера все пошли спать, а Эвелина — уход за лицом и капельницы. Сегодня все пошли спать, а Эвелина — на йогу и массаж. Поверьте, очень хочется понежиться в постели. Ho… Не даю себе расслабляться, чтобы было чем восхищаться», — поделилась артистка.
Знаменитость часто публикует откровенные фото в соцсетях. Актриса говорила, что помимо «мужского обожания» часто сталкивается с хейтом от подписчиц из-за «обнаженки». По мнению знаменитости, женское тело прекрасно в любом возрасте, особенно если за ним правильно ухаживать. Звезда считает себя мотиватором для других людей, поэтому продолжает показывать фигуру и рассказывать, как поддерживает себя в форме.
У артистки двое детей. Первенец знаменитости появился в 1994 году в ее отношениях с израильским бизнесменом по имени Дмитрий, а в 2012 году она стала матерью особенного сына Семена, которого родила от продюсера Александра Семина.
Ранее Эвелина Бледанс отреагировала на свое откровенное фото, висящее напротив тюрьмы.