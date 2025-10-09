Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эвелина Бледанс рассказала, как сохраняет красоту и молодость в 56 лет

Актриса заявила, что дисциплинированно ухаживает за лицом и телом
Эвелина Бледанс / фото: соцсети
Эвелина Бледанс / фото: соцсети

Актриса, телеведущая Эвелина Бледанс рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как сохраняет красоту и молодость. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Звезда отметила, что дисциплинированно ухаживает за лицом и телом даже на гастролях. По словам знаменитости, в этом плане она не дает себе возможности расслабиться.

«Дисциплина — основной аспект активного долголетия! Вчера все пошли спать, а Эвелина — уход за лицом и капельницы. Сегодня все пошли спать, а Эвелина — на йогу и массаж. Поверьте, очень хочется понежиться в постели. Ho… Не даю себе расслабляться, чтобы было чем восхищаться», — поделилась артистка.

Знаменитость часто публикует откровенные фото в соцсетях. Актриса говорила, что помимо «мужского обожания» часто сталкивается с хейтом от подписчиц из-за «обнаженки». По мнению знаменитости, женское тело прекрасно в любом возрасте, особенно если за ним правильно ухаживать. Звезда считает себя мотиватором для других людей, поэтому продолжает показывать фигуру и рассказывать, как поддерживает себя в форме.

У артистки двое детей. Первенец знаменитости появился в 1994 году в ее отношениях с израильским бизнесменом по имени Дмитрий, а в 2012 году она стала матерью особенного сына Семена, которого родила от продюсера Александра Семина.

Ранее Эвелина Бледанс отреагировала на свое откровенное фото, висящее напротив тюрьмы.