Экс-возлюбленный Пересильд пришел на кинопремьеру в Москве

Бывший возлюбленный актрисы Юлии Пересильд, артист Михаил Тройник, появился на премьере комедии «Эддингтон», которая состоялась 8 октября в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Артист позировал перед фотографами в белой футболке, темно-синей рубашке, джинсах и кроссовках.
Среди гостей мероприятия также были Анастасия Микульчина с мужем Артемом Аксененко, Мария Андреева с мужем Антоном Хундадзе, Анна Бегунова, Ксения Суркова, Екатерина Шумакова и другие знаменитости.
Фильм рассказывает о противостоянии мэра провинциального города Эддингтона Тэда Гарсиа и шерифа Джо Кросса в разгар эпидемии коронавируса. Главные роли исполнили Хоакин Феникс, Эмма Стоун, Остин Батлер и Педро Паскаль. Премьера ленты состоялась в рамках основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2025 года. В российский кинопрокат комедия выйдет 16 октября.
Юлия Пересильд состояла в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет». В апреле она призналась, что рассталась с возлюбленным.