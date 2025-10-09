Экс-возлюбленный Пересильд пришел на кинопремьеру в Москве

Юлия Пересильд состояла в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет». В апреле она призналась, что рассталась с возлюбленным.