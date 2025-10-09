Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-возлюбленный Пересильд пришел на кинопремьеру в Москве

В Москве состоялась премьера комедии «Эддингтон» с Хоакином Фениксом

Бывший возлюбленный актрисы Юлии Пересильд, артист Михаил Тройник, появился на премьере комедии «Эддингтон», которая состоялась 8 октября в кинотеатре «Художественный» в Москве. 

Михаил Тройник, фото: пресс-служба
Михаил Тройник, фото: пресс-служба

Артист позировал перед фотографами в белой футболке, темно-синей рубашке, джинсах и кроссовках.

Среди гостей мероприятия также были Анастасия Микульчина с мужем Артемом Аксененко, Мария Андреева с мужем Антоном Хундадзе, Анна Бегунова, Ксения Суркова, Екатерина Шумакова и другие знаменитости.

Фильм рассказывает о противостоянии мэра провинциального города Эддингтона Тэда Гарсиа и шерифа Джо Кросса в разгар эпидемии коронавируса. Главные роли исполнили Хоакин Феникс, Эмма Стоун, Остин Батлер и Педро Паскаль. Премьера ленты состоялась в рамках основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2025 года. В российский кинопрокат комедия выйдет 16 октября.

Юлия Пересильд состояла в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет». В апреле она призналась, что рассталась с возлюбленным.