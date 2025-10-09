Умер актер из сериала «Спрут» Паоло Боначелли

Итальянский актер театра, кино и телевидения Паоло Боначелли ушел из жизни 8 октября в Риме на 89-м году жизни.
Кинокарьера Боначелли началась в 1961 году и охватила более 130 фильмов и телепроектов. Он снимался как в итальянских, так и в международных постановках, работая с такими режиссерами, как Федерико Феллини, Марко Беллоккьо, Тонино Валериани, Тинто Брасс и другими.
Среди самых известных работ артиста – роли в фильмах «Калигула» (18+) Тинто Брасса, «Пурпурная дива» (18+) Азии Ардженто, «Синдром Стендаля», «Джонни-зубочистка» Роберто Бениньи, «Ленин. Поезд» Дамиано Дамиани, «Крейцерова соната», а также в голливудском блокбастере «Миссия невыполнима 3» с Томом Крузом и французско-итальянской драме «Игра в четыре руки» с Жаном-Полем Бельмондо. Широкой публике он также запомнился по культовому сериалу «Спрут».