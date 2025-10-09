Умер актер из сериала «Спрут» Паоло Боначелли

Кинокарьера Боначелли началась в 1961 году и охватила более 130 фильмов и телепроектов. Он снимался как в итальянских, так и в международных постановках, работая с такими режиссерами, как Федерико Феллини, Марко Беллоккьо, Тонино Валериани, Тинто Брасс и другими.