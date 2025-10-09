Ричмонд
В «Ленкоме» раскрыли причину госпитализации Александра Збруева

Марк Варшавер заявил, что народный артист госпитализирован для чек-апа
Александр Збруев
Александр ЗбруевИсточник: Legion-Media.ru

Александр Збруев был госпитализирован для обследования, народный артист в порядке, передает Life.ru. Об этом агентству «Москва» рассказал президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Ничего страшного ни жизни, ни здоровью нашего дорогого Александра Викторовича не угрожает. Он госпитализирован, проходит чек-ап, чтобы проверить здоровье», — заявил Варшавер.

Напомним, 9 октября сообщалось, что Александра Збруева срочно госпитализировали в одну из московских больниц с острыми болями в животе. А ещё недавно Народный артист РСФСР заявлял, что временно перестал участвовать в спектаклях.