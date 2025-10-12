Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Первый на Олимпе» – каким получился байопик с Калюжным о забытом герое спорта

В прокате – спортивная драма Артема Михалкова с Глебом Калюжным в главной роли. Стоит ли ее смотреть, разбираемся в нашем обзоре
Борис Гришин

О чем фильм «Первый на Олимпе»

Подростком Юра Тюкалов пережил блокаду, у него на глазах погиб отец. Военные годы оставили неизгладимый след в душе мальчика. Несмотря на голод и холод, он провел их деятельно — доставлял на лодке письма бойцам, заслужил медаль «За оборону Ленинграда». После Победы юноша трудился в заводской литейке, где однажды увидел объявление о наборе в школу академической гребли.

Знакомство с тренерами прошло противоречиво — главный тренер Иван Колосов (Андрей Смоляков) решил, что парень профнепригоден. Но довоенные чемпионы Михаил (Артем Быстров) и Вера (Елена Лядова) Савримовичи увидели в Юрии особый талант к гребле. И под свою ответственность взялись его тренировать. Тогда еще никто не знал, что Тюкалову суждено стать первым в истории советской гребли олимпийским чемпионом.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Первый на Олимпе»
Кадр из фильма «Первый на Олимпе»

«Первый на Олимпе» — исторический байопик, качественно снятый на уровне современных мировых образцов жанра. Уже второй подобный фильм Артема Михалкова — режиссер обращается к забытым, как ни странно, именам героев спорта, которые достигли выдающихся успехов, выходящих за рамки своей эпохи.

Предыдущая картина Михалкова «Мистер Нокаут» рассказывала историю уникального боксера Валерия Попенченко. С Юрием Тюкаловым их объединяет не только послевоенное время и, частично, место действия — Ленинград начала 50-х. Оба чемпиона были не просто спортсменами, но интеллектуалами, творческими личностями. И несмотря на выдающиеся достижения мирового уровня, спорт в их жизни вовсе не был главным. Попенченко стал заметным ученым, Тюкалов — скульптором.

Кадр из фильма «Первый на Олимпе»
Кадр из фильма «Первый на Олимпе»

Главной удачей «Первого на Олимпе» стал выбор на главную роль молодого актера Глеба Калюжного. Не только внешнее сходство, но и точная, сдержанная игра артиста дают фильму живое дыхание. И даже заранее зная исторический результат соревнований, за него невозможно не болеть с замиранием сердца.

Почему можно не смотреть

Радует, что после доброжелательной критики «Мистера Нокаута» авторы нового фильма сдержали свои фантазии относительно похождений реального человека. Но главная проблема осталась — судьба настоящего Тюкалова гораздо увлекательнее. Одно только его детство в блокадном Ленинграде не сводилось к доставке писем. Там столько всего страшного, что хочется бросить писать рецензию и начать биографический очерк. Но у нас не спортивное и не художественное издание. Поэтому вернемся к кино.

Кадр из фильма «Первый на Олимпе»
Кадр из фильма «Первый на Олимпе»

Одной из сенсационных побед Тюкалова в полуфинале Хельсинкской Олимпиады был выигрыш у американского чемпиона Джона Келли. Так вот, этот Келли — не просто какой-то Джон, а родной брат Грейс Келли, легендарной мегазвезды Голливуда и принцессы Монако, чье имя и сейчас, наверное, известно чуть ли не каждому человеку на Земле. Как можно было совсем не обыграть это обстоятельство? Вы скажете — ругаете фильм за то, что туда мало реальных событий жизни главного героя влезло, и при этом хотите, чтобы еще принцессу Монако приплели? Все можно, было бы желание. Например, зарифмовать, как невеста Юрия болеет по радио за жениха, а Грейс по радио — за брата. Тем более, что в таком домысле уж точно нет ничего невероятного.

К тому же, в ленте есть и то, что можно сократить. Например, любовный треугольник с летчиком, получившийся скучным и плоским.