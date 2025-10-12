«Первый на Олимпе» – каким получился байопик с Калюжным о забытом герое спорта

О чем фильм «Первый на Олимпе»
Подростком Юра Тюкалов пережил блокаду, у него на глазах погиб отец. Военные годы оставили неизгладимый след в душе мальчика. Несмотря на голод и холод, он провел их деятельно — доставлял на лодке письма бойцам, заслужил медаль «За оборону Ленинграда». После Победы юноша трудился в заводской литейке, где однажды увидел объявление о наборе в школу академической гребли.
Знакомство с тренерами прошло противоречиво — главный тренер Иван Колосов (Андрей Смоляков) решил, что парень профнепригоден. Но довоенные чемпионы Михаил (Артем Быстров) и Вера (Елена Лядова) Савримовичи увидели в Юрии особый талант к гребле. И под свою ответственность взялись его тренировать. Тогда еще никто не знал, что Тюкалову суждено стать первым в истории советской гребли олимпийским чемпионом.
Зачем смотреть
«Первый на Олимпе» — исторический байопик, качественно снятый на уровне современных мировых образцов жанра. Уже второй подобный фильм Артема Михалкова — режиссер обращается к забытым, как ни странно, именам героев спорта, которые достигли выдающихся успехов, выходящих за рамки своей эпохи.
Предыдущая картина Михалкова «Мистер Нокаут» рассказывала историю уникального боксера Валерия Попенченко. С Юрием Тюкаловым их объединяет не только послевоенное время и, частично, место действия — Ленинград начала 50-х. Оба чемпиона были не просто спортсменами, но интеллектуалами, творческими личностями. И несмотря на выдающиеся достижения мирового уровня, спорт в их жизни вовсе не был главным. Попенченко стал заметным ученым, Тюкалов — скульптором.
Главной удачей «Первого на Олимпе» стал выбор на главную роль молодого актера Глеба Калюжного. Не только внешнее сходство, но и точная, сдержанная игра артиста дают фильму живое дыхание. И даже заранее зная исторический результат соревнований, за него невозможно не болеть с замиранием сердца.
Почему можно не смотреть
Радует, что после доброжелательной критики «Мистера Нокаута» авторы нового фильма сдержали свои фантазии относительно похождений реального человека. Но главная проблема осталась — судьба настоящего Тюкалова гораздо увлекательнее. Одно только его детство в блокадном Ленинграде не сводилось к доставке писем. Там столько всего страшного, что хочется бросить писать рецензию и начать биографический очерк. Но у нас не спортивное и не художественное издание. Поэтому вернемся к кино.
Одной из сенсационных побед Тюкалова в полуфинале Хельсинкской Олимпиады был выигрыш у американского чемпиона Джона Келли. Так вот, этот Келли — не просто какой-то Джон, а родной брат Грейс Келли, легендарной мегазвезды Голливуда и принцессы Монако, чье имя и сейчас, наверное, известно чуть ли не каждому человеку на Земле. Как можно было совсем не обыграть это обстоятельство? Вы скажете — ругаете фильм за то, что туда мало реальных событий жизни главного героя влезло, и при этом хотите, чтобы еще принцессу Монако приплели? Все можно, было бы желание. Например, зарифмовать, как невеста Юрия болеет по радио за жениха, а Грейс по радио — за брата. Тем более, что в таком домысле уж точно нет ничего невероятного.
К тому же, в ленте есть и то, что можно сократить. Например, любовный треугольник с летчиком, получившийся скучным и плоским.