«Первый на Олимпе» – каким получился байопик с Калюжным о забытом герое спорта

Одной из сенсационных побед Тюкалова в полуфинале Хельсинкской Олимпиады был выигрыш у американского чемпиона Джона Келли. Так вот, этот Келли — не просто какой-то Джон, а родной брат Грейс Келли, легендарной мегазвезды Голливуда и принцессы Монако, чье имя и сейчас, наверное, известно чуть ли не каждому человеку на Земле. Как можно было совсем не обыграть это обстоятельство? Вы скажете — ругаете фильм за то, что туда мало реальных событий жизни главного героя влезло, и при этом хотите, чтобы еще принцессу Монако приплели? Все можно, было бы желание. Например, зарифмовать, как невеста Юрия болеет по радио за жениха, а Грейс по радио — за брата. Тем более, что в таком домысле уж точно нет ничего невероятного.