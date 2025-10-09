Александра Збруева перевели в другую клинику из НИИ Склифосовского

В кино Збруев дебютировал в фильме «Мой младший брат», который вышел на экраны в 1962 году. Снялся более чем в 60 картинах, в том числе в фильмах «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Батальоны просят огня», «О любви», «Успех».