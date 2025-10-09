Юлия Высоцкая назвала зрителя талантливее и умнее, чем принято считать

Зритель талантливее и умнее, чем принято считать и чем тот продукт, что предлагают аудитории, заявила в интервью с РБК Life Юлия Высоцкая.
«Я это вижу по Театру Моссовета, в котором мы играем Чехова, Бергмана, Шекспира. Я это вижу, например, по творческим вечерам, которые проводит Андрей Сергеевич. Когда со зрителем разговариваешь не свысока или, наоборот, не даешь что-то такое на потребу, зритель тебе отвечает очень чутко и с большой благодарностью, и отзыв идет искренний», — уточнила актриса в ответ на вопрос о том, готова ли обширная аудитория принять такой проект, как «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского.
Высоцкая добавила, что в отношении самого киноромана, как человеку, снимавшемуся в нем, ей говорить трудно. Кроме того, пока она видела только черновой монтаж. Тем не менее она верит, что у «Хроник русской революции» есть зритель, и он «интеллигентный, думающий».
«Зритель, который хочет понять, в чем эти петли русской истории, почему и куда все движется. Чтобы понять, где мы сейчас находимся, нужно анализировать прошлое», — говорит Юлия Высоцкая.
Премьера «Хроник русской революции» состоится 10 октября в онлайн-кинотеатре Start, а позже в эфире телеканала «Россия». Действие охватывает период с 1905 по 1924 год. Сценарий создан на документальной основе и потребовал тщательного изучения архивных материалов. При этом режиссер Андрей Кончаловский не стремился детально воспроизвести исторические события — его внимание было сконцентрировано на человеческих судьбах в переломный для нашей страны исторический период.
