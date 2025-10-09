Юлия Высоцкая назвала зрителя талантливее и умнее, чем принято считать

«Я это вижу по Театру Моссовета, в котором мы играем Чехова, Бергмана, Шекспира. Я это вижу, например, по творческим вечерам, которые проводит Андрей Сергеевич. Когда со зрителем разговариваешь не свысока или, наоборот, не даешь что-то такое на потребу, зритель тебе отвечает очень чутко и с большой благодарностью, и отзыв идет искренний», — уточнила актриса в ответ на вопрос о том, готова ли обширная аудитория принять такой проект, как «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского.