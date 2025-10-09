Тейлор Свифт пожаловалась на питона Зои Кравиц, «уничтожившего» ее ванную

Впервые о происшествии рассказала сама Кравиц в августе. Звезда «Большой маленькой лжи» призналась, что во время пожаров в Калифорнии певица предложила ей и ее матери Лизе Боне остановиться у нее дома. Якобы тогда питомец Боне заполз в какую-то узкую щель в ванной комнате. Чтобы вытащить его из ловушки, пришлось снимать плитку, кроме того, были поцарапаны стены.