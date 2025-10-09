Ричмонд
Тейлор Свифт пожаловалась на питона Зои Кравиц, «уничтожившего» ее ванную

Певица рассказала свою версию инцидента, как питомец звезды «Большой маленькой лжи» попал в ее дом
Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Legion-Media.ru

Тейлор Свифт представила свою версию истории, когда темный тигровый питон Зои Кравиц «уничтожил» ее ванную. Подробностями инцидента певица поделилась в ток-шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом», пишет People.

Впервые о происшествии рассказала сама Кравиц в августе. Звезда «Большой маленькой лжи» призналась, что во время пожаров в Калифорнии певица предложила ей и ее матери Лизе Боне остановиться у нее дома. Якобы тогда питомец Боне заполз в какую-то узкую щель в ванной комнате. Чтобы вытащить его из ловушки, пришлось снимать плитку, кроме того, были поцарапаны стены.

Свифт утверждает, что даже не знала о том, что подруга приедет с питомцем. Рептилия каким-то образом потерялась в доме. О произошедшем певице рассказал начальник ее службы безопасности — на тот момент Свифт не было дома. Ее первая реплика в ответ на сообщение: «Какая змея?!»

Свифт показали кадры инцидента. Питон оказался наполовину в стене. Рядом с ним стоял мужчина с топором — ему пришлось разрубить кастомизированный винтажный шкаф. На полу были обломки. Такую картину певица сравнила с произведениями прославленного фотографа Энни Лейбовиц.

«Да это уже звучит как-то немыслимо. Мне так жаль, что меня не было дома и я не видела произошедшее своими глазами», — утверждает Свифт.

По ее словам, Кравиц три недели не признавалась в произошедшем, пока шкаф не починили. Свифт попросила подругу не переживать о случившемся и заявила, что все это время смеялась над ситуацией.