Лариса Гузеева улетела на свою малую родину

Актриса сообщила, что улетела в Оренбург
Лариса Гузеева

Актриса Лариса Гузеева улетела на свою малую родину. Телеведущая рассказала об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), поделившись кадрами из аэропорта. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Всем здравствуйте. Позавчера вернулась из Геленджика, сейчас вылетаю в Оренбург. Без мамочки семь лет, надо будет родню собрать. Всем хорошего дня», — сообщила подписчикам звезда шоу «Давай поженимся!».

Знаменитость выросла в селе Нежинка Оренбургской области. В доме, где прошло детство актрисы, живет ее родной брат Виталий Макурин. И она всегда гостит у него, когда приезжает на родину.

Гузеева в 16 лет уехала в Санкт-Петербург, поступив в театральный институт. После окончания вуза артистка познакомилась со своим первым мужем Ильей Древновым, но развелась с ним через семь лет брака. Звезда «Давай поженимся!» признавалась, что пыталась спасти возлюбленного, страдающего от наркотической зависимости, но ей это не удалось.

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева отказалась от публичных комментариев по делу о виллах на Бали.