Лариса Гузеева улетела на свою малую родину

Гузеева в 16 лет уехала в Санкт-Петербург, поступив в театральный институт. После окончания вуза артистка познакомилась со своим первым мужем Ильей Древновым, но развелась с ним через семь лет брака. Звезда «Давай поженимся!» признавалась, что пыталась спасти возлюбленного, страдающего от наркотической зависимости, но ей это не удалось.