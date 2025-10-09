Звезда «Кухни» показала своего подросшего сына: «Как с обложки журнала»

Актриса Мария Горбань показала своего подросшего сына. Звезда снялась с четырехлетним Ниланом дома и поделилась редкими кадрами с ним в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Малой как с обложки журнала», «Копия мамы», «Как похож на вас», «Классные», «Красивые какие», «Сынок красивый, весь в маму», «Ангелочек», «Прекрасный мальчик», «Чудесный малыш».
В начале 2021 года знаменитость вышла замуж за кинооператора Кирилла Зоткина. И 5 августа 2021 года у пары родился сын. У артистки также есть 11-летняя дочь Стефания от осветителя Олега Филатова, с которым она развелась в 2018 году.
Знаменитость говорила, что ей удалось быстро восстановиться после родов и в этом помогла генетика. По словам актрисы, у нее в семье все стройные и практически не меняются с возрастом. Поклонники звезды отмечали, что она вышла из больницы уже в идеальной форме, «как будто не рожала», и восхищались ее фигурой.
После вторых родов Горбань сделала пластику груди, уменьшив ее. Актриса признавалась, что природа наградила ее пышными формами, которые при каждой беременности сильно увеличивались. И с таким размером знаменитости было физически тяжело. По словам артистки, она неоднократно делала пластику и ни разу об этом не жалела.
Ранее Мария Горбань открыла магазин одежды в Москве.