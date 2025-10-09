Звезда «Кухни» показала своего подросшего сына: «Как с обложки журнала»

Знаменитость говорила, что ей удалось быстро восстановиться после родов и в этом помогла генетика. По словам актрисы, у нее в семье все стройные и практически не меняются с возрастом. Поклонники звезды отмечали, что она вышла из больницы уже в идеальной форме, «как будто не рожала», и восхищались ее фигурой.