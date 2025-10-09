Сегодняшний кинематограф переживает странное время: зрители жалуются на однообразие, студии тратят миллионы на перезапуски, а мастера, чьи имена формировали эпохи, открыто выражают недовольство. Они не просто ностальгируют по прошлому — они видят, как кино превращается в алгоритм, где риск заменен прогнозом, а эмоции — спецэффектами.
От Ридли Скотта до Алехандро Гонсалеса Иньярриту — режиссеры, создавшие культовые картины, все чаще говорят: индустрия утратила смелость и искренность. Их высказывания вызывают бурные споры, но объединяет одно — желание вернуть кино его глубину.
Ридли Скотт
Создатель «Гладиатора» и «Чужого» никогда не боялся говорить прямо. В недавнем интервью Ридли Скотт заявил, что из сотен выходящих ежегодно фильмов лишь малая часть действительно заслуживает внимания. Он сетует на потоковый рынок, где контента стало слишком много, а качество — слишком непостоянным.
Скотт признается, что разочарован тем, как часто студии выбирают безопасные решения. После релиза «Последней дуэли» режиссер отмечал: исторические драмы теперь требуют мужества не только от авторов, но и от зрителей. Не так давно он и вовсе заявил, что перестал смотреть современные фильмы. Вместо этого постановщик предпочитает еще раз включить одну из своих картин.
Мартин Скорсезе
Когда Мартин Скорсезе в 2019 году заявил, что супергеройские фильмы — «это не кино, а тематические парки», интернет взорвался. Многие обвинили режиссера в снобизме, но позже он пояснил: речь не о жанре, а о потере эмоциональной сути. «Я их не смотрю. Я пробовал, понимаете? Но это не кино», — сказал он в интервью Empire.
Скорсезе беспокоит не популярность Marvel, а исчезновение личного высказывания из массового кино. Он признает, что такие картины могут быть увлекательными, но для него искусство кино — это прежде всего человеческое переживание. Его слова звучат не как обвинение, а как напоминание: кино — не аттракцион, а зеркало души.
Френсис Форд Коппола
Легендарный режиссер «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» не раз высказывал недовольство состоянием Голливуда. Френсис Форд Коппола убежден, что современная индустрия боится рисковать — студии предпочитают сиквелы и франшизы, а не оригинальные истории.
Эти слова не просто критика — они отражают его собственный путь. Чтобы снять «Мегаполис», режиссер вложил в проект собственные средства, отказавшись от студийных инвестиций. Он открыто признает: если кино должно выжить, в нем снова должны появиться мечтатели, готовые проиграть.
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Автор «Выжившего» и «Бердмэна» всегда стремился к философскому осмыслению кино. В одном интервью Алехандро Гонсалес Иньярриту жестко высказался о супергеройских фильмах. «Они как яд, такой культурный геноцид, ведь аудитория настолько перенасыщена этими сюжетами, взрывами и прочим дерьмом, что это ничего не значит для человеческого опыта», — высказался режиссер.
Он подчеркивает: проблема не в самих жанрах, а в том, что массовое кино перестало исследовать человека. Его собственные фильмы доказывают обратное — будь то выживание в Арктике или борьба актера с эго, Иньярриту ищет ответ на вопрос, зачем мы живем.
Дени Вильнев
Создатель «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049» известен сдержанностью, но и он не остался в стороне от дискуссии. Однажды в интервью Вильнев заявил, что многие супергеройские фильмы — «просто копии копий», сделанные по одной формуле. Он считает, что зритель устал от шаблонов и способен оценить сложное, глубокое кино, если ему это предложить. «Возможно, проблема в том, что нам предлагают слишком много фильмов Marvel, которые только и делают, что копируют друг друга. Может быть, подобное кино немного зомбировало нас», — рассуждает постановщик.
Режиссер убежден: технологический прогресс не должен подменять смысл. Для него кино — это архитектура чувств, а не просто аттракцион. Вильнев верит, что даже масштабный блокбастер может быть поэтичным и личным — стоит лишь не бояться тишины и паузы.