Создатель «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049» известен сдержанностью, но и он не остался в стороне от дискуссии. Однажды в интервью Вильнев заявил, что многие супергеройские фильмы — «просто копии копий», сделанные по одной формуле. Он считает, что зритель устал от шаблонов и способен оценить сложное, глубокое кино, если ему это предложить. «Возможно, проблема в том, что нам предлагают слишком много фильмов Marvel, которые только и делают, что копируют друг друга. Может быть, подобное кино немного зомбировало нас», — рассуждает постановщик.