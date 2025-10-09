Хабенский и Тронина сыграют в драме «Казино»

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Компания «Лунапарк» и Плюс студия приступили к съемкам драмы «Казино» с Константином Хабенским и Еленой Трониной в главных ролях. Об этом сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».
Проект расскажет о студентке Маше, которая ради спасения семьи устраивается крупье в одно из первых игровых заведений в Москве начала 1990-х годов.
Режиссером сериала выступит Алексей Кузмин-Тарасов, шоураннером — Александра Ремизова. Как сообщили в пресс-службе, в сериале исследуется переломная эпоха — время распада СССР, когда герои вынуждены выбирать между моралью и выживанием.
Кузмин-Тарасов отметил, что его вдохновила история сильной и сложной героини, путь которой отражает дух времени.
«Столкнувшись с обрушением привычного мира, Маша не просто выживает, а учится ориентироваться в новой реальности. В ее переживаниях, поисках и ошибках зритель легко узнает себя. Именно это делает нашу историю вневременной», — подчеркнул режиссер.
Премьера «Казино» запланирована на онлайн-платформе «Кинопоиск» в 2026 году. Съемки проходят в Москве, Ярославле и Пущино.