Хабенский и Тронина сыграют в драме «Казино»

«Столкнувшись с обрушением привычного мира, Маша не просто выживает, а учится ориентироваться в новой реальности. В ее переживаниях, поисках и ошибках зритель легко узнает себя. Именно это делает нашу историю вневременной», — подчеркнул режиссер.