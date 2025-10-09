Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Хабенский и Тронина сыграют в драме «Казино»

Режиссером сериала выступит Алексей Кузмин-Тарасов
Кадр из сериала «Казино»
Кадр из сериала «Казино»

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Компания «Лунапарк» и Плюс студия приступили к съемкам драмы «Казино» с Константином Хабенским и Еленой Трониной в главных ролях. Об этом сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».

Проект расскажет о студентке Маше, которая ради спасения семьи устраивается крупье в одно из первых игровых заведений в Москве начала 1990-х годов.

Режиссером сериала выступит Алексей Кузмин-Тарасов, шоураннером — Александра Ремизова. Как сообщили в пресс-службе, в сериале исследуется переломная эпоха — время распада СССР, когда герои вынуждены выбирать между моралью и выживанием.

Кузмин-Тарасов отметил, что его вдохновила история сильной и сложной героини, путь которой отражает дух времени.

«Столкнувшись с обрушением привычного мира, Маша не просто выживает, а учится ориентироваться в новой реальности. В ее переживаниях, поисках и ошибках зритель легко узнает себя. Именно это делает нашу историю вневременной», — подчеркнул режиссер.

Премьера «Казино» запланирована на онлайн-платформе «Кинопоиск» в 2026 году. Съемки проходят в Москве, Ярославле и Пущино.