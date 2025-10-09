«Когда я начала заниматься модным бизнесом 18 лет назад, я мало что знала об этой индустрии. Я боялась. Я боялась, потому что любила моду, и это всегда было моей мечтой, но я знала, что думают люди: “Она была поп-звездой. Она замужем за футболистом. Кем она себя возомнила?” И я их понимаю. Но я никогда не принимала отказ. Меня до сих пор осуждают из-за того, откуда я родом», — рассказывает дизайнер в первом эпизоде.