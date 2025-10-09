Ричмонд
Виктория Бекхэм пришла на премьеру своего сериала с мужем и детьми

Многосерийный фильм «Виктория Бекхэм» посвящен творческому пути дизайнера
Виктория и Дэвид Бекхэм
Виктория и Дэвид БекхэмИсточник: Reuters

Виктория и Дэвид Бекхэм презентовали документальный сериал «Виктория Бекхэм» в Лондоне. На мероприятие супруги пришли со своими детьми — 23-летним Ромео, 20-летним Крузом и 14-летней Харпер.

А вот их старший наследник Бруклин вместе с женой Николой Пельтц не пришел поддержать родителей. По слухам, первенец звезд снова враждует с родными.

Для светского выхода 51-летняя знаменитость выбрала белую юбку-карандаш длины миди с разрезом до бедра, молочный топ с декольте, белый пиджак и черные босоножки на каблуках. Она слегка завила волосы и сделала вечерний макияж с акцентом на глазах.

Футболист выбрал черный классический костюм, рубашку в полоску и черный галстук. Круз был так же, как и отец, одет в черный костюм, который дополнил светло-голубой рубашкой и бордовым галстуком. Вместе с ним пришла и его девушка Джеки Апостол.

Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми
Виктория и Дэвид Бекхэм с детьмиИсточник: Legion-Media

Ромео надел светлный костюм и белую футболку, а Харпер — черное платье в пол без бретелей и с открытыми плечами. Она распустила волосы и сделала нежный макияж. Дочь дизайнера и футболиста дополнила образ цепочкой на шее и маленькой черной сумочкой.

«Я так горжусь тем, что мы создали вместе, и тем, что сегодня вечером я здесь со своей семьей. Спасибо невероятным людям, которые так усердно работали, чтобы это произошло. Я так сильно вас всех люблю!» — написала Виктория Бекхэм в соцсетях, разместив фото с премьеры.

Виктория и Дэвид Бекхэм
Виктория и Дэвид БекхэмИсточник: Legion-Media

Документальный фильм «Виктория Бекхэм» от Netflix состоит из трех частей. В сериале показано, как бывшая солистка группы Spice Girls готовится к показу на Неделе моды в Париже в 2024 году. Она дает своим поклонникам возможность узнать, чего ей стоило создать свой бренд с нуля, а также рассказывает о неудачах и триумфах, которые были на этом пути.

«Когда я начала заниматься модным бизнесом 18 лет назад, я мало что знала об этой индустрии. Я боялась. Я боялась, потому что любила моду, и это всегда было моей мечтой, но я знала, что думают люди: “Она была поп-звездой. Она замужем за футболистом. Кем она себя возомнила?” И я их понимаю. Но я никогда не принимала отказ. Меня до сих пор осуждают из-за того, откуда я родом», — рассказывает дизайнер в первом эпизоде.

Ранее Виктория Бекхэм заявила, что не улыбается на фото из-за мужа. 