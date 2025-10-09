«Это была моя грязная греховная болезнь, центр внимания всего мира. По крайней мере, вы, ребята, так повторяли мне снова и снова, снова и снова. Каким же проклятым и несчастным ребенком я была, унаследовав эту радостную, выразительную черту, полную эмоций! Я злюсь на взрослых, которые посеяли во мне семена ненависти к самой себе, но горжусь собой за то, что смогла вырвать эту ненависть с корнем», — заявила Уиллис.