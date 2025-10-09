Таллула Уиллис призналась, что в детстве ей пришлось столкнуться с травлей в школе из-за ее внешности. Оказывается, она сильно страдала из-за того, что похожа на своего знаменитого отца Брюса Уиллиса.
В личном блоге 31-летняя девушка разместила фото Брюса Уиллиса в молодости, а также показала свой снимок, на котором она действительно очень похожа на родителя. Звездная наследница отметила, что раньше многие называли ее внешность «мужской», из-за чего постоянно высмеивали ее.
«Это была моя грязная греховная болезнь, центр внимания всего мира. По крайней мере, вы, ребята, так повторяли мне снова и снова, снова и снова. Каким же проклятым и несчастным ребенком я была, унаследовав эту радостную, выразительную черту, полную эмоций! Я злюсь на взрослых, которые посеяли во мне семена ненависти к самой себе, но горжусь собой за то, что смогла вырвать эту ненависть с корнем», — заявила Уиллис.
Напомним, Таллула родилась в браке актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса. Они прожили вместе 13 лет и развелись в 2000 году. У них такж есть старшие дочери — 37-летняя Румер и 34-летняя Скаут.
В 2009 году Уиллис женился на модели Эмме Хеминг. У супругов есть две дочери — 13-летняя Мейбел и 11-летняя Эвелин.
В 2022 году актер ушел из профессии и сообщил, что у него диагностировали лобно-височную деменцию. Все эти годы Уиллиса поддерживают дети, близкие и друзья.
Ранее мать Брюса Уиллиса отпраздновала 90-летие с Деми Мур и внучками.